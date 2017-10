Universidad de Texas Tech confirmó que tirador que dejó un oficial muerto fue detenido y la situación está bajo control

A través de su cuenta de Twitter, la Universidad Texas Tech en Lubbock informó este lunes que todo está bajo control y que el tirador, que abrió fuego en el campus dejando a un policia muerto, fue detenido.

ALL-CLEAR: The suspect has been apprehended. Lockdown lifted on campus. Avoid TTUPD, north side of campus. https://t.co/jOFvYnGgL6. — Texas Tech (@TexasTech) 10 de octubre de 2017

Más temprano, la universidad reportó que hubo disparos y el campus tuvo que ser cerrado.

Campus remains on lockdown. Police Officers brought suspect to station for debriefing. Suspect shot an officer, fled on foot. Still at-large — Texas Tech (@TexasTech) 10 de octubre de 2017

Un equipo de armas especiales y tácticas (SWAT) fue enviado para buscar al sospechoso, dijo el agente de policía de Lubbock J. Rodgers en una llamada telefónica. Él confirmó que una persona fue baleada en la división policial de la escuela, pero rehusó entregar más detalles inmediatamente, según Reuters.

El mensaje en la página de Twitter de la universidad advertía a la gente en el campus que buscara refugio.

Emergency update. The current situation is ongoing. Continue to shelter in place. More info as it is available. https://t.co/jOFvYnGgL6. — Texas Tech (@TexasTech) 10 de octubre de 2017

El tiroteo se produjo en el departamento de policía de la Universidad Tecnológica de Texas, un órgano compuesto por 140 agentes que se dedica a dar servicios de seguridad al centro educativo, según EFE.

La universidad, ubicada en el condado de Lubbock (noroeste de Texas), cuenta con unos 37.000 alumnos.

Redacción NTN24

