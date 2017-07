Avanzada Progresista es el único partido en aceptar la proposición de Maduro de dialogar antes de la Constituyente

Avanzada Progresista, el partido dirigido por el gobernador de Lara, Henri Falcón, emitió un comunicado en el que asegura que participaría en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro si fuera llamado.

La tarde de este jueves, Maduro llamó a un diálogo nacional antes de la Constituyente.

"Avanzada no tiene ninguna objeción a participar en tales encuentros si fuese llamada en tal sentido. Se trata de un proceso donde no puede haber ganadores y perdedores. Donde no se trata de pedir la rendición incondicional del otro, pues partimos de la idea que tanto el gobierno como la oposición tienen bases de apoyo", explica el partido en el texto.

"La estrategia de todo o nada no funcionará nunca. La oposición no puede pedirle al presidente Maduro que reununcie y se vaya ni el gobierno puede pedirle a la oposición la aceptación incondicional de las elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente", indica el texto.

El partido ratificó que "no es cierto que Venezuela y la democracia se acaba, se extingue el 30 de julio. Quienes piensan así, están pensando en una guerra civil, en una fratricidio. El diálogo, la negociación y el entendimiento siempre es posible en cualquier etapa del proceso político, aún en las más difíciles condiciones de conflagración. Nosotros afortunadamente no hemos entrado en una escalada masiva de violencia política como la han vivido otros países como Colombia y El Salvador que supieron encontrar finalmente vías de diálogo".

Agregaron que "nosotros no estamos afiliados a ningún tipo de confrontación violenta. La paz, la democracia y la vigencia de la constitución no tienen hora cero".

Redacción NTN24 Venezuela

