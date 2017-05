Avión privado de Elvis Presley fue vendido por más de 400.000 dólares en California

El Lockheed Jetstar, vendido recientemente, era solo uno de una pequeña flota de aviones privados que poseía Elvis Presley, fue vendido en una subasta por lo una suma superior a los 400.000 dólares, brindándole una nueva oportunidad a la propiedad del músico.

Luego de pasar los últimos 35 años abandonado en una pista de aterrizaje en Nuevo México, finalmente fue vendido por 430.000 dólares en California, teniendo en cuenta que se encuentra casi en ruinas porque la cabina del piloto está averiada y no tiene motor.

GWS Auctions Inc fue la casa de subastas que dio la oportunidad a sus clientes de obtener la aeronave que perteneció a ‘El Rey’, así como también otros objetos que pertenecieron a otras celebridades.

If you're an #ElvisPresley fan, you could pick up his custom-designed luxury private jet via @gwsauctions https://t.co/kJZ7IZM4p4 #redvelvet pic.twitter.com/2CtkhftPYp