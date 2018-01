Avión que despegó desde Ámsterdam y que se dirigía a México habría declarado emergencia; regresó al lugar de origen

Un avión de la aerolínea KLM que despegó desde Ámsterdam y que se dirigía a México habría declarado emergencia luego de que sufriera un supuesto impacto por parte de un ave en el motor número cuatro, según Airlive.net.

Ese sitio reporta además, que el avión se tuvo que deshacer del combustible para regresar a Ámsterdam, que aterrizó sin problemas y que los pasajeros serán trasladados a un avión de repuesto.

KLM #KL685 to Mexico City suffered a possible birdstrike on departure and declaring issue with engine #4 https://t.co/uI2Rs7YcWM pic.twitter.com/yqztw6AgN6