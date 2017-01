Azafata sobreviviente a tragedia de Chapecoense está preocupada porque nadie responde por la cuenta de la clínica que la atendió

Ximena Suárez, azafata que sobrevivió al siniestro del avión que transportaba al equipo brasilero Chapecoense y en el que murieron 71 personas, aseguró a un medio boliviano que la aseguradora no ha pagado la cuenta de la clínica Somer de Medellín donde fue atendida tras la tragedia.

“Estoy apenada de ver que la gente de mi país no me brinde su ayuda… Me llamaron de facturación de la clínica para que yo ponga presión para ver qué novedades le tienen porque él hasta ahora no tiene respuesta de esto”, afirmó la auxiliar del vuelo.

El abogado de Suárez, Carlos Subiram, manifestó que la aseguradora de la aerolínea a la que pertenecía el avión, no aparece: “hemos tenido de esta empresa una negación”.

La cuenta en la clínica asciende a cerca de 13 mil dólares, algo así como 40 millones de pesos colombianos.

Redacción NTN24

