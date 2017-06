Banda estadounidense Green Day regresa a Latinonamerica en su gira ‘Revolution Radio Tour’

La banda estadounidense Green Day, inciará su gira por Latinoamerica el próximo 1 de noviembre empezando en Río de Janeiro, Brasil, cada presentación será abierta por la banda de ska-punk de Los Ángeles 'The Interrupters'.

Las boletas del concierto en Colombia, estarán disponibles a partir del 11 de julio por medio de Primera fila o en las taquillas ubicada en las salas de Cine Colombia.

Revolution y Radio, serán las dos localidades que el evento manejará, el precio es de 350.000 pesos y 175.000 pesos correspondientemente.

El concierto tendrá capacidad para más de 18.000 personas y las puertas se abrirán al público a partir de las 4:00pm, la edad mínima para poder ingresar es de 14 años.

