Barcelona marcha firme en el liderato de la liga española tras vencer al Athletic Club

Un gol de Leo Messi en la primera parte, y otro de Paulinho en el descuento, le dieron la victoria al FC Barcelona 0-2 frente al Athletic Club en uno de los partidos correspondientes a la décima jornada de la liga española.

El jugador argentino marcó el primer tanto en el minuto 36 al rematar un centro de Jordi Alba desde la banda izquierda en una jugada iniciada por el propio Messi, que en el minuto 21 ya había estrellado un balón en el palo. Y el brasileño el segundo en el 91 recogiendo en el área un rechace de Kepa, a disparo de Messi.

El Athletic, que en la primera parte había dispuesto de una clara ocasión en el minuto 19 en un mano a mano entre Aduriz y Ter Stegen resuelto por el portero alemán, ha podido marcar en un remate al larguero de Raúl García (m.53) y en un cabezazo de Aduriz detenido en una gran intervención por el guardameta visitante (m.84), resaltó EFE.

Por detrás del líder, el Valencia (2º), gran sorpresa en este arranque de la Liga, ganó 2-1 en su visita al Alavés (19º), sumando su sexto triunfo consecutivo en Liga.

El que por el momento no aguanta el ritmo infernal de Barça y Valencia es el Atlético de Madrid (4º), pese a que después de empatar a uno en casa ante el Villarreal (5º) sigue siendo no obstante junto al Barça y el Valencia uno de los tres equipos que no conocen la derrota.

El domingo se disputan otros cuatro encuentros, entre ellos el polémico Girona (15º) - Real Madrid (3º), en medio de la tensión latente por el proceso independentista de Cataluña, señaló AFP.

Redacción NTN24

