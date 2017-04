Bashar Al-Assad asegura que ataque químico en Siria es una “fabricación” para justificar acusaciones de EE. UU. contra su gobierno

El presidente de Siria, Bashar al-Assad, dijo que un presunto ataque con armas químicas fue una "fabricación" para justificar una huelga estadounidense contra sus fuerzas, en una entrevista exclusiva con la AFP en Damasco.

El líder sirio, cuyo país ha sido devastado por seis años de guerra, dijo que su poder de fuego no había sido afectado por el ataque ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero reconoció que otras huelgas eran posibles.

Assad insistió en que sus fuerzas habían entregado todas sus armas químicas hace años y nunca las usarían.

La entrevista el miércoles fue la primera desde que se sospechó de un ataque por parte del Gobierno sirio con armas químicas que mató a decenas de civiles en la ciudad de Khan Sheikhun, controlada por los rebeldes.

"Definitivamente, el 100 por ciento para nosotros, es fabricación", dijo Asad sobre la acusación que hizo Estados Unidos contra su gobierno por ataque químico.

"Nuestra impresión es que Occidente, principalmente Estados Unidos, está de acuerdo con los terroristas, que fabricaron toda la historia para tener un pretexto para el ataque", agregó Assad, que lleva 17 años en el poder.

Al menos 87 personas, entre ellas 31 niños, murieron en el ataque, según el observatorio sirio de Gran Bretaña para los Derechos Humanos.

Pero Assad dijo que la evidencia provenía sólo de "una rama de Al-Qaeda", refiriéndose a una antigua filial yihadista que está entre los grupos que controlan la provincia de Idlib, donde se encuentra Khan Sheikhun.

Las imágenes de las secuelas, mostrando a las víctimas convulsionando y espumando en la boca, enviaron ondas de choque alrededor del mundo. Pero Assad insistió en que "no está claro si sucedió o no, porque ¿cómo puedes verificar un video?" Ahora tienes muchos videos falsos. "

"No sabemos si esos niños muertos fueron asesinados en Khan Sheikhun, ¿estaban muertos en absoluto?", agregó.

Dijo que Khan Sheikhun no tenía valor estratégico y que actualmente no era un frente de batalla:"Esta historia no es convincente por ningún medio.”

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ha iniciado una investigación sobre el supuesto ataque, pero Rusia bloqueó el miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se pide a Siria que coopere con la investigación.

Y Assad dijo que podría "permitir cualquier investigación cuando sea imparcial, cuando nos aseguremos de que los países imparciales participen en esta delegación para asegurarse de que no la usarán para propósitos politizados".

Insistió varias veces en que sus fuerzas habían entregado todas las reservas de armas químicas en 2013, bajo un acuerdo negociado por Rusia para evitar la amenaza de una acción militar estadounidense.

"No había orden de hacer ningún ataque, no tenemos armas químicas, renunciamos a nuestro arsenal hace unos años. Incluso si los tenemos, no los usaríamos, y nunca hemos usado nuestro arsenal químico en nuestra historia",dijo.

La OPAQ ha culpado al gobierno de Assad de por lo menos dos ataques en 2014 y 2015 por el uso de cloro.

El incidente de Khan Sheikhun provocó la primera acción militar directa de Estados Unidos contra el gobierno de Assad desde que comenzó la guerra, con 59 misiles de crucero golpeando la base aérea de Shayrat tres días después del supuesto ataque químico.

Assad dijo que más ataques de Estados Unidos "podrían ocurrir en cualquier momento y lugar, no sólo en Siria".

Pero dijo que sus fuerzas no habían sido disminuidas por la huelga estadounidense:"nuestra potencia de fuego, nuestra capacidad de atacar a los terroristas no se ha visto afectada por esta huelga".

Colaboración AFP

