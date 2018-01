Basquetbolista estadounidense LeBron James volvió a criticar a Donald Trump durante homenaje a Martin Luther King

La estrella del equipo de baloncesto Cleveland Cavaliers, LeBron James, volvió este lunes con nuevas críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando la NBA se unió a millones de ciudadanos para recordar al líder de los derechos civiles Martin Luther King.

En declaraciones a la prensa, James rindió homenaje al ícono asesinado King y simultáneamente acusó a Trump de alimentar las divisiones.

LeBron, quien describió a Trump como un "vago" en septiembre pasado después de que el líder estadounidense dijera que el campeón de la NBA, Warriors, no sería bienvenido en la Casa Blanca, dijo que el presidente envalentonó a los racistas.

"El estado de racismo nunca morirá, pero lo que no podemos hacer es permitir que nos conquiste como personas", aseguró James a los periodistas.

VEA TAMBIÉN → No vamos a permitir que un individuo, sin importar su poder, utilice el deporte para dividirnos: Lebron James, basquetbolista de la NBA sobre Donald Trump

El deportista agregó que "no podemos permitir que nos divida (...) El tipo que tiene el control le ha dado a la gente y al racismo la oportunidad de estar afuera y hablar sin miedo".

LeBron, quien ha sido un prominente activista social en los últimos años, también afirmó que "estamos en un estado difícil ahora mismo como estadounidenses con el líder de nuestro país".

"Pero nosotros, como dije, no importa la religión, no importa la forma y el tamaño, todos tenemos que seguir uniéndonos y arrojar una luz más brillante sobre (...) No quiero usar la palabra estupidez, pero eso es básicamente a lo que se reduce", concluyó James.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, también habló sobre la importancia de jugar en las fiestas nacionales de Martin Luther King, según reseñó la agencia de noticias AFP.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24