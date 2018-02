Autobiografía de Michelle Obama estará disponible en 24 idiomas a partir de noviembre

La autobiografía de la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama titulada ‘Becoming’ estará disponible en 24 idiomas a partir del 13 de noviembre, según lo anunció la editorial Penguin Random House.

A través de su cuenta de twitter, la esposa del expresidente Barack Obama aseguró que “escribir se ha convertido en una experiencia profundamente personal”, y añadió que espera que su obra “inspire a los lectores a encontrar el coraje para convertirse en quien quiera que aspiren a ser”.

Writing BECOMING has been a deeply personal experience. I talk about my roots and how a girl from the South Side found her voice. I hope my journey inspires readers to find the courage to become whoever they aspire to be. I can't wait to share my story. https://t.co/d7DxEG85NK