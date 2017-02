¡Adiós a los pioneros del heavy metal! Black Sabbath ofrece último concierto y anuncia su retiro

La banda considerada pionera del heavy metal, Black Sabbath, ofrecerá este sábado su último concierto y se despide definitivamente de los escenarios. El vocalista Ozzy Osbourne dio el anuncio en Birmingham, Inglaterra, ciudad en la que nació el grupo hace casi 50 años.

VEA TAMBIÉN → Fallece Elkin Ramírez, vocalista de la reconocida banda de rock colombiana Kraken

"Mis emociones están volando por todas partes, desde que llegué a este edificio hoy, me he sentido alegre, me han salido las lágrimas. Veamos qué pasa", dijo Osbourne, también conocido como ‘el príncipe de las tinieblas’.

Redacción NTN24