Blake Shelton fue nombrado como el hombre más sexy de este año y las críticas no se hicieron esperar

Este martes se hizo oficial el nombramiento del cantante de country Blake Shelton como el hombre más sexy del año por parte de la revista People y las críticas no se hicieron esperar.

El portal GossipCop había anticipado que el artista, quien es reconocido por ser jurado del programa ‘The Voice’, sería el hombre más sexy de este año, según la revista de entretenimiento. En la publicación asegura que anteriormente ha revelado a Dwayne Johnson, Channing Tatum y Adam Levine antes de que People lo haga.

#BlakeShelton is this year's #SexiestManAlive! 👀🔥😍 And most importantly, he 'can't wait' to stick it to his fellow #TheVoice judge (and former SMA) #AdamLevine.😂 |📷: @JoePug Una publicación compartida por People Magazine (@people) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 5:03 PST

Sin embargo, tras conocerse el anuncio, algunos usuarios de redes sociales han criticado el nombramiento.

Chicos Blake Shelton es probablemente el tipo mas bueno y simpatico del mundo. Pero lo de Sexiest Man Alive es un chiste, no? — Vir (@v_viriviri) 15 de noviembre de 2017

Blake Shelton named Sexiest Man Alive by People mag....wow we are in the Upside Down. 😳 pic.twitter.com/b8BVzQkb3s — MPH (@fastmake11) 15 de noviembre de 2017

ok but why is blake shelton this year's sexiest man alive — elaine 🌸 (@lilobuzzin) 15 de noviembre de 2017

the idea that someone suggested Blake Shelton as the sexiest person alive and a bunch of people agreed is baffling. — saucy sydney. (@s_b_bee) 15 de noviembre de 2017

