"Bolivia es un rival que no tiene nada que perder”: Carlos Bacca sobre el partido contra Colombia

El delantero colombiano del Milan de Italia, Carlos Bacca, afirmó este lunes en Barranquilla que Bolivia "no tiene nada que perder" cuando se enfrente a Colombia el próximo jueves en partido de la eliminatoria sudamericana para el Mundial Rusia 2018.

"Bolivia es un rival que no tiene nada que perder y viene a jugar su partido mirando para el siguiente mundial porque ahora las cuentas no le dan, y eso lo convierte en un equipo peligroso", señaló Bacca a periodistas.

Bolivia marcha en la novena casilla de la tabla de posiciones con tan solo 7 puntos de 36 posibles, mientras que Colombia es sexta con 18.



El jugador agregó al final del entrenamiento de hoy, que "conocemos al rival, el cuerpo técnico lo ha estudiado muy bien y estamos trabajando para encontrar nuestro fútbol y para dar con las posibilidades de hacerle daño".

Sobre la posibilidad de que Colombia ataque con él como un solo delantero o que esté acompañado, Bacca respondió que "estamos trabajando con todas las opciones y esperemos que el grupo esté completo para que el profe (José Pekerman) tome la mejor decisión como siempre lo ha hecho para el bien de nuestra selección", dijo.



Por su parte, el portero del Arsenal de Inglaterra David Ospina, descartó que el mal momento de su equipo en la liga inglesa vaya a influir en su rendimiento en la selección.



"Arsenal no está pasando por un buen momento y cada quien hace sus críticas y opina lo que quiere opinar, pero ahora me concentro en lo que es la selección y estoy contento de estar acá para poder aprovechar esta oportunidad", señaló el guardameta.



Sobre la necesidad de que Colombia tenga que hacer los seis puntos en los próximos dos partidos para poder mantenerse en una posición cómoda en la tabla, Ospina dijo que "ahora estamos pensando en el primer encuentro ante Bolivia, después pensaremos en Ecuador porque lo más importante es hacer respetar nuestra casa".



Entre tanto, el volante del Deportivo Cali Abel Aguilar opinó que ante Bolivia va a ser difícil porque "como en todos los partidos de eliminatoria nadie regala nada".



"Colombia no puede caer en el desespero, ni cometer los errores que ellos quieren que cometamos, por lo que tenemos que tener mucha tranquilidad y paciencia al momento de atacar porque aquí se definen muchas cosas, incluso lo relacionado con los goles de diferencia", anotó Aguilar.

Colaboración EFE

