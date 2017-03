Brasil evalúa apoyar la posible aplicación de la carta de la OEA a Venezuela

El canciller brasileño, Aloysio Nunes, recibió este miércoles a un grupo de diputados venezolanos, a los que anunció que su Gobierno evalúa apoyar la aplicación de la carta democrática de la OEA si el calendario electoral en ese país no se restablece en un corto plazo.



El ministro Nunes "dejó claro que Brasil va a presionar para que se restablezca el calendario electoral en Venezuela y que, si eso no ocurre en un corto plazo, la aplicación de la carta democrática deberá ser considerada", dijo a EFE el abogado Fernando Tiburcio, quien asistió a la reunión junto a los diputados venezolanos.



En el encuentro participaron los parlamentarios Omar Barboza, José Guerra, Andrés Eloy Camejo, Juan Gerardo Márquez y Stalin González, todos de partidos opositores al Gobierno de Nicolás Maduro.



Según Tiburcio, Nunes "está muy sensibilizado por la triste realidad que vive el pueblo venezolano, que hace colas kilométricas para comprar alimentos y ya no consigue adquirir medicinas".



La posible suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue planteada esta semana por el propio secretario general de esa entidad, el uruguayo Luis Almagro, quien propuso aplicar la "carta democrática" si el Gobierno de Maduro no convoca a "elecciones generales" en un plazo de 30 días.



"Aprobar la suspensión del desnaturalizado Gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia", indicó Almagro en un documento que envió al Consejo Permanente de la OEA.



Las próximas elecciones presidenciales en Venezuela están previstas para fines de 2018, pero antes deberían celebrarse los comicios para renovar a los gobernadores del país, que se tendrían que haber realizado el año pasado y todavía no han sido ni siquiera convocados.



Asimismo, este año deberán celebrarse las elecciones de alcaldes en todos los municipios del país, pero las autoridades tampoco han fijado aún la fecha para esos comicios.

Colaboración EFE

