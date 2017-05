Brasil reforzará la presión junto a representación del Parlamento Europeo para pedir “salida pacífica” a la crisis venezolana

Diputados de una docena de países, junto a una representación del Parlamento Europeo, se reunirán en Brasilia para reforzar la "presión internacional" por una "salida pacífica" a la crisis venezolana, dijo este martes a Efe el parlamentario Rubens Bueno.



"La manifestación de los Parlamentos se unirá a la preocupación ya manifestada por la Organización de Estados Americanos (OEA), por las Naciones Unidas y otros países y organismos internacionales", declaró en una entrevista con Efe el diputado brasileño, coordinador de la cita prevista para el próximo día 23.

Bueno explicó que, hasta ahora, han confirmado su asistencia al encuentro delegaciones del propio Brasil, Argentina, Perú, México, Colombia, Chile, Guayana, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, el Parlamento Europeo y Venezuela, que estará representada por el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges.



Según Bueno, esta iniciativa nació precisamente en el marco de una visita que Borges hizo a Brasilia en febrero pasado, cuando "ya la situación en Venezuela era crítica", aunque no había alcanzado el actual grado de conflictividad.



Desde el pasado 4 de abril, Venezuela es escenario de protestas diarias, que todavía no cesan y hasta ahora han dejado al menos 42 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.



Esa situación fue expuesta la semana pasada en el Congreso brasileño por la venezolana Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, encarcelado en una prisión militar desde inicios de 2014, y quien también ha sido invitada al encuentro parlamentario de la semana próxima.

En opinión del diputado brasileño, existen elementos "claros" que indican que Venezuela se ha "apartado del camino democrático" y los parlamentos tienen el "deber de manifestarse y sumarse a la presión internacional" en favor de unas "elecciones generales" en ese país.



Bueno afirmó que el presidente Nicolás Maduro ha "desconocido el resultado de las últimas elecciones", que se celebraron en 2015 y en las que la oposición logró la mayoría de los escaños de una Asamblea Nacional cuyas decisiones "no son acatadas" por el Gobierno.



"Desconocen la autoridad de la Asamblea, también han suspendido las elecciones para gobernadores (que deberían haberse celebrado en 2016) y aún no han fijado la fecha para las elecciones de alcaldes", previstas para este año, indicó Bueno.



También señaló que "un Gobierno que mantiene presos políticos no puede ser considerado democrático" y que la aguda crisis económica y social ha comenzado a traspasar las propias fronteras de Venezuela, con "miles de personas que huyen y buscan una vida en libertad en Colombia, Brasil o muchos otros países".



Según Bueno, Venezuela "ha tocado el fondo del pozo en lo social, lo económico y lo político" y la "única solución" es la convocatoria de unas elecciones "generales, libres y democráticas", en las que el "pueblo venezolano pueda expresarse".



También sostuvo que, antes de esos comicios, "es necesario que haya una amnistía general" y que sean liberados "todos aquellos que permanecen en prisión por razones políticas", pues de otro modo "no se podría hablar de unas elecciones realmente libres".



El parlamentario brasileño, del Partido Popular Socialista (PPS) y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dijo que la "Conferencia de Solidaridad con Venezuela" que se celebrará en Brasilia pretende "darle más voz a lo que la sociedad venezolana está exigiendo".



En su opinión, "el pueblo venezolano está en las calles todos los días y arriesga su vida frente a una represión brutal para decir que se cansó, que perdió el miedo y que no va a aflojar hasta que cambie esa situación" y "recupere su libertad y la democracia".

Colaboración EFE

