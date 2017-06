Brigada de Bomberos de Londres combate arrasador incendio en un edificio del oeste de la capital británica

La Brigada de Bomberos de Londres combate desde la madrugada de este miércoles, hora local, un abrasador incendio que se registra en el edificio Grenfell Tower ubicado en el oeste de la capital británica.

De acuerdo a medios británicos aún permanecen personas atrapadas dentro de sus viviendas.

La edificación tiene al menos 24 pisos. Unos 200 bomberos y 40 máquinas se encuentran en el lugar combatiendo las llamas.

Los bomberos informaron que el fuego se extiende desde el segundo piso del edificio hasta el último.

La Policía Metropolitana de Londres informó que se está llevando a cabo un proceso de evacuación de los residentes del edificio.

NOTICIA EN DESARROLLO

