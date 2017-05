British Airways cancela vuelos en Londres por fallo informático global

La aerolínea británica British Airways canceló todos sus vuelos en los aeropuertos londinenses de Heatrhow y Gatwick, programados hasta las 6 de la tarde, hora de Londres, debido a un fallo informático global.

No obstante, la compañía descartó un ciberataque y se disculpó con los afectados a través de su cuenta de Twitter.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible.