Canadá manifiesta estar "profundamente preocupada por la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional" en Venezuela

El Gobierno de Canadá expresó este jueves su "profunda preocupación" por la forma en la que el Poder Judicial venezolano le expropió las funciones constitucionales a la Asamblea Nacional mediante una sentencia.

A través de un tweet, el gobierno canadiense "está profundamente preocupado por la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes legislativos de la Asamblea Nacional democráticamente electa".

El repudio a la acción del gobierno venezolano ha sido casi unánime, con los pronunciamientos de Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica y otros países latinoamericanos sobre la necesidad de un calendario electoral, liberación de los presos políticos y el respeto a las facultades de la Asamblea.

Canada is deeply concerned by #Venezuela Supreme Court’s decision to suspend legislative powers of democratically elected National Assembly