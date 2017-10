Posponen concierto de Paul McCartney por “problemas de producción imprevistos” en Medellín, Colombia

A través de un comunicado, la empresa Tyrona Eventos anunció que el concierto que daría Paul McCartney en Medellín, Colombia, el próximo 24 de octubre fue pospuesto.

La empresa aseguró que "a consecuencia de problemas de producción imprevistos, la próxima gira de One On One de Paul McCartney en Colombia ha sido pospuesta”.

“Paul lamenta mucho la decepción que esto causará a sus fans, debido a circunstancias que están fuera de su control", agregó Tyrona Eventos.

Los organizadores informaron que harán el reembolso del dinero en su totalidad desde el 9 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2017.

