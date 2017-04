Canciller dice que Uruguay está "altamente ofendido" por dichos de Maduro

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, aseguró este jueves que su país está "altamente ofendido" por las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien acusó a Novoa de conspirar con Estados Unidos las posiciones contra Venezuela.

Así se expresó el titular de la Cancillería uruguaya durante una rueda de prensa que brindó junto a su par colombiana, María Ángel Holguín, quien asistió a Montevideo para participar de una sesión de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).



En este sentido, Novoa fue consultado sobre los dicho de Maduro, quien el domingo pasado aseguró que Novoa conspira con el Departamento de Estado de Estados Unidos las posiciones contra Venezuela.



Además, el presidente venezolano aseguró que lleva tiempo intentando contactar telefónicamente con su par uruguayo, Tabaré Vázquez, sin éxito.



Consultado sobre esto último, Novoa aclaró que Uruguay "siempre está dispuesto a hablar", y consideró que las declaraciones del presidente venezolano tienen sus "matices".

"En realidad, aquí ha sido convocado en alguna oportunidad el embajador venezolano para discutir algunos temas y no ha concurrido", expresó el canciller sobre el llamado al embajador del país caribeño en Uruguay, Julio Chirino.



Asimismo, Novoa afirmó que "la falta no está en la Cancillería ni en el Gobierno uruguayo" y habló sobre una posible retractación de Maduro, algo que pidió Vázquez en una carta pública.



En este sentido, aseguró que el país tiene "la expectativa de una retractación", ya que no existen pruebas de las acusaciones que realizó el presidente venezolano.

Redaccción NTN24 Venezuela

