Canciller uruguayo defiende que no va a abogar por aplicar la Carta Democrática a Venezuela

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, defendió este miércoles en el Parlamento que su Gobierno no va a abogar por aplicar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela para no aislar al país.

"Nosotros estamos dispuestos a discutir esto en cualquier marco pero no vamos a aislar a Venezuela, no le vamos a aplicar (la Carta Democrática), no le vamos a echar (de la OEA) porque la historia demuestra que cuando se aisló a un país nunca se tuvo éxito con los fines que se perseguían", manifestó Nin Novoa.

Durante su intervención en la interpelación parlamentaria a la que fue sometido para que explique la posición del Gobierno respecto a Venezuela, el canciller indicó que "Uruguay no tiene espíritu sancionatorio" y que "espera y aspira a que e partir del dialogo se pueda solucionar el problema que está viviendo Venezuela".

Vea también: OEA convoca para el lunes un Consejo Permanente para fijar fecha de reunión de cancilleres sobre situación en Venezuela

La Carta, el instrumento jurídico de la OEA para proteger la democracia en la región, contempla un proceso gradual que va desde las gestiones diplomáticas hasta, como último recurso, la suspensión de un Estado, y el secretario general de ese organismo, el uruguayo Luis Almagro, aboga por que se le aplique a Venezuela.

Preguntado por el diputado del opositor Partido Colorado (PC) Ope Pasquet, encargado de realizar la interpelación, sobre si Uruguay y Venezuela han retomado los contactos diplomáticos, Nin Novoa dijo que el pasado 2 de mayo el Ejecutivo recibió un nuevo llamado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para acompañar un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición en el país caribeño.

"Se está creando un grupo de amigos para no intervenir pero facilitar el diálogo, que se pongan metas concretas y condiciones previas que aseguren el resultado para que no haya otro fracaso y Uruguay no le va a negar una mano tendida a un país que esté en problemas", expresó el canciller.

"Esto fue consultado con el presidente (de Uruguay, Tabaré Vázquez) y entre ambos decidimos dejar atrás alguna ofensa para ayudar a cualquier país latinoamericano, en este caso Venezuela", agregó.

Revise: Presidente del Congreso colombiano dice que la democracia en Venezuela "se acabó"

Nin Novoa se refirió así a la acusación de Maduro de que la Cancillería uruguaya acordaba con el Departamento de Estado de Estados Unidos la posición a tomar sobre Venezuela, algo por o lo que Vázquez pidió al mandatario venezolano que se retractara, sin que eso haya sucedido hasta el momento.

El canciller eludió definir si Venezuela es una democracia o una dictadura y se repitió las palabras que Vázquez dijo semanas atrás, calificando la situación en el país caribeño como "un drama".

En su intervención, Nin Novoa defendió que la posición del Gobierno respecto a Venezuela siempre ha estado guiada por el compromiso por la solución pacífica de las controversias y la no injerencia.

"Uruguay ha sido fiel a su rica historia diplomática, siempre apostando al diálogo y a velar por al protección de los derechos humanos y no hemos sido ni indiferentes, ni injerencistas, ni intervencionistas", manifestó.

El ministro agregó que Uruguay rechaza "todo intento de intervención en los asuntos internos de otros Estados, tanto en la forma extrema de la intervención militar como en otras modalidades de injerencia como las presiones económicas y de otra índole".

Sugerido: Parlamento venezolano aprobó acuerdo en rechazo a la ejecución del Plan Zamora y a la instalación de Tribunales Militares

En su interpelación al canciller, Pasquet afirmó que Venezuela es una dictadura porque "no puede calificarse de democracia a un régimen donde se violan sistemáticamente los derechos humanos".

El diputado acusó al Gobierno de tener una actitud "ambigua" e "imprecisa" sobre Venezuela, a veces censurando lo que hace el país caribeño y otras veces teniendo "signos de simpatía y tolerancia a lo que hace Maduro".

En ese sentido, valoró los comunicados de la Cancillería uruguaya pidiendo libertad para los presos políticos de Venezuela pero criticó que Vázquez anunciara durante la visita del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que Uruguay no apoyará la aplicación de la Carta Democrática de la OEA.

"Esto no le hace favor a la política exterior del Uruguay, la política exterior tiene que ser clara y firme. Se nos respeta porque somos un país abanderado con el estado de derecho pero esta condición se desdibuja cuando hacemos guiños simpáticos al Gobierno de este señor (Maduro)", aseveró Pasquet.

Lea también: Fuerza pública reprime con gases lacrimógenos la movilización opositora que intenta llegar a la sede del Poder Judicial venezolano

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve