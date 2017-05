Cancillería argentina califica encuentro entre Donald Trump y Mauricio Macri como “muy positivo”

La canciller argentina, Susana Malcorra, calificó como "como muy positiva" la visita que realizó el presidente del país, Mauricio Macri, a su par estadounidense, Donald Trump, y apuntó que sirvió para refrescar la "memoria de conocerse hace muchos años", informaron este martes fuentes oficiales.

VEA TAMBIÉN → Madres de Plaza de Mayo conmemoran 40 años de lucha por hijos desaparecidos en la dictadura en Argentina

"Había que revalidar la agenda que habíamos logrado generar con la administración Obama y eso se logró. Además han dado indicaciones de profundizar en algunos temas", afirmó Malcorra, según difundió la Cancillería este martes en un comunicado.

La canciller señaló que "se reconfirmó que el vínculo entre los presidentes está bien" y valoró la reunión, celebrada la semana pasada en Washington, como "muy positiva".

"Refrescaron su memoria de conocerse hace muchos años (de la etapa de ambos como empresarios). Que el Gobierno de los EE.UU. establezca que el funcionamiento de la relación bilateral es buena, le da un espacio y confianza al sector privado que hace que se acelere aquello que nos interesa, que son las inversiones", dijo Malcorra.

La funcionaria repasó también algunos de los temas más importantes para Argentina respecto a la relación bilateral, como el levantamiento del veto a la importación de limones argentinos -confirmado este lunes por el Departamento de Agricultura estadounidense- o la desclasificación de documentos relativos a la última dictadura en el país suramericano (1976-1983).

"Trump entregó los documentos (desclasificados) de manera adelantada a nuestro presidente, vinculados a la dictadura. Es un proyecto que se inició con Obama y va a terminar a fin de año. Podría haber caído en el olvido y no sólo no sucedió sino que se adelantó su facilitación", indicó.

"Además se revisaron algunos de los documentos que me había entregado el (anterior) secretario de Estado, John Kerry, y se les hizo una revisión adicional para facilitar más información", agregó.

La canciller argentina comentó también cómo, en su opinión, el Gobierno de Trump usa el "comercio bilateral" como un "patrón" para relacionarse con el mundo y cómo "lamentablemente", el intercambio entre los dos países es "deficitario" para Argentina.

"Desde la óptica de ellos, no somos un gran cuco, pero el presidente Macri se lo dijo muy claramente a Trump: que sea deficitario no significa que nosotros no aspiremos a cambiar eso, por lo menos a balancearlo. Allí puede haber una actitud positiva que nos abra espacio para mejorar lo que es el comercio", consideró.

Colaboración EFE

Más noticias↓