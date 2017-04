Candidato a la Presidencia de Francia Emmanuel Macron dice que su rival Marine Le Pen es "heredera" del ineficaz sistema político del país

El socioliberal Emmanuel Macron atacó este domingo a su rival en las presidenciales del 7 de mayo, la ultraderechista Marine Le Pen, a la que la acusó de ser "heredera" del ineficaz sistema político francés y de "manipular" a los más vulnerables.

"Marine Le Pen es una heredera del sistema político francés. Ha heredado también el partido (Frente Nacional) de su padre. Hace tres años yo no estaba en la política. Yo no me he alimentado de la ineficacia del sistema. Yo he creado un partido para cambiar ese sistema", dijo Macron en una entrevista a un medio local.

En otra entrevista emitida en ese mismo canal, la candidata de extrema derecha negó haber sido la heredera de un partido y se consideró como "parte del pueblo, como alguien que se mezcla con el pueblo".

VEA TAMBIÉN → Emmanuel Macron pide apoyo a electores de Fillon, Hamon y Mélenchon para segunda vuelta presidencial en Francia

Le Pen "manipula el disgusto de los franceses y encima no aporta nada", consideró Macron.

"El día que salgamos del euro, ¿quién se empobrecerá? Seguro que Le Pen no, pero sí los pequeños ahorradores, los más pobres, los que consumen", señaló el candidato.

Para la candidata de ultraderecha, los franceses elegirán entre "la ley del más fuerte" creada por la globalización "salvaje" que defiende Macron o por la nación protectora que ella aboga.

Colaboración EFE