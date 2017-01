Candidato de Donald Trump para dirigir la CIA expresa su completo rechazo hacia la tortura en los interrogatorios

El congresista Mike Pompeo, candidato del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para dirigir la CIA, dijo este jueves que "absolutamente no" cumplirá órdenes para volver a emplear "métodos de interrogación reforzados", en referencia a sistemas de tortura como el ahogamiento simulado.

"Absolutamente no", remarcó ante las preguntas de los senadores durante su audiencia de confirmación en el Comité de Inteligencia del Senado sobre si emplearía técnicas como la de "ahogamiento simulado", consistente en verter agua sobre el rostro cubierto con una tela para provocar la sensación de asfixia al interrogado.

"No me imagino que me pediría eso el presidente electo o ya presidente (Trump)", agregó.

Esa polémica técnica, utilizada por el Gobierno de George W. Bush para extraer información a los sospechosos detenidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue prohibida por el presidente Barack Obama poco después de su llegada al poder en 2009.

Sin embargo, Trump abogó durante la campaña electoral por volver a utilizar estos métodos, al considerar que EE.UU. no debería "trabajar con leyes" en esos temas cuando los terroristas no lo hacen.

"Tienen mi compromiso de que todos los días no solo hablaré la verdad directamente al poder, sino que también exigiré que los hombres y mujeres que dedican su vida a esta labor estén dispuestos y sigan mis instrucciones para hacerlo cada día", aseguró al respecto a los legisladores el nominado para dirigir la CIA.

Pompeo, de 53 años y congresista por Kansas, tendrá el complejo trabajo de suavizar las suspicacias entre Trump y la agencia de inteligencia, a la que el presidente estadounidense ha criticado en reiteradas ocasiones.



Colaboración: EFE