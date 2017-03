Candidato oficialista a la presidencia de Ecuador acepta dialogar con su opositor Guillermo Lasso pero se niega a participar en un debate

El candidato oficialista a la Presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, aceptó este lunes dialogar con su contrincante, el opositor Guillermo Lasso, en un espacio promovido por un colectivo de profesores, pero remarcó que se niega a otro tipo de debates.

"He aceptado este diálogo porque es la primera institución que propone un diálogo y, si el otro candidato está ahí, pues será un placer intercambiar opiniones para que cada uno de nosotros se enriquezca con las opiniones del otro en beneficio del Ecuador", señaló Moreno en declaraciones reproducidas por su oficina de prensa.

"He aceptado ese diálogo. No debates, no acepto debates", remarcó el candidato oficialista, que dijo estar opuesto a encuentros en los que puedan surgir pugnas e intercambio de agravios que oscurecen las propuestas políticas.

Moreno dijo que su estrategia es "desarrollar diálogos constructivos y no debates o pugnas políticas", como ya se ha dado en el pasado.

El opositor Lasso no ha confirmado aún si aceptará la invitación del gremio de profesores.

Moreno y Lasso ganaron el derecho de pasar a la segunda ronda de comicios presidenciales, que se celebrará el próximo 2 de abril, tras quedar en los dos primeros lugares, de entre ocho postulantes, en la primera ronda de votaciones realizada el pasado 19 de febrero.

La propuesta de 'Diálogo Presidencial Ecuador Decide 2017' convocada por la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa está prevista para el próximo 28 de marzo.

Dicho encuentro busca "sustentar y contrastar las propuestas" de los dos candidatos finalistas, que se medirán en el balotaje del 2 de abril.

Moreno destacó la voluntad de organizaciones sociales para intentar juntar a los dos finalistas en un diálogo que permita a los ecuatorianos tomar una decisión acertada en la segunda vuelta electoral.

El candidato oficialista, además, mantuvo este lunes un encuentro con líderes barriales de un sector del norte de Quito, en el que escuchó las propuestas de sus dirigentes y remarcó sobre su programa de Gobierno, en caso de ganar las elecciones.

Mencionó entre sus ofertas un plan de crédito para quienes quieran emprender negocios y propuso la colocación de 200.000 préstamos blandos a un 2 por ciento de interés, a 15 años de plazo y 2 de gracia.

Asimismo, explicó sobre su propuesta de "Casas para todos", con la construcción de 325.000 viviendas, de las cuales 191.000 serán destinadas a familias pobres, sin cuotas de entrada y mensualidades de 60 dólares.

También mencionó sobre su propuesta "Desempleo cero" que piensa alcanzar en los cuatro años de Gobierno, si llega a ganar las elecciones.

Colaboración EFE