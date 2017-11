Candidato presidencial de Honduras Salvador Nasralla afirmó que no reconoce los resultados del "tramposo tribunal electoral"

El candidato opositor hondureño Salvador Nasralla dijo este miércoles que no reconoce los resultados del "tramposo tribunal electoral", ente que realiza el escrutinio de los comicios del pasado domingo.

"No reconocemos los resultados porque hoy (miércoles) se cayó el servidor (del TSE) y empezaron a entrar cosas que no podemos permitir, actas que no están firmadas y ustedes lo pueden verificar, son actas violentadas, no tienen firma de los representantes en las mesas", añadió Nasralla, un popular presentador de televisión de 64 años.

Tras firmar un pacto con la OEA en el que se comprometió a aceptar los resultados del tribunal, Nasralla dijo que los datos fueron tergiversados durante varios cortes en el sistema informático del organismo, según reseña la agencia AFP.

Afirmó que dicho pacto "no tiene validez porque no voy a aceptar que introduzcan actas adulteradas" en el escrutinio.

Desde la cinco de la tarde de este miércoles se registró una variación en los resultados, pues el candidato y presidente Juan Orlando Hernández lidera ahora el conteo. Hasta el martes en la noche, con casi el 60 por ciento de los votos escrutados, Salvador Nasralla, mantenía cinco puntos de distancia con Hernández.

Este martes en la noche el candidato Nasralla dijo en entrevista con NTN24 que “hay una velada mala intención de fraguar un fraude y yo no estoy dispuesto a aguantarlo porque ya lo aguanté en el año 2013 y me quedé remitido a las instancias institucionales que en Honduras no responden porque están totalmente controladas por el Poder Ejecutivo que dirige, al igual que las Fuerzas Armadas, el señor Juan Orlando Hernández, candidato del partido de Gobierno”.

“Estoy haciendo un llamado para que vengan a defender los votos porque lo más probable es que mañana en la mañana ya el Tribunal Electoral le haya dado vuelta a la tortilla y tenga un resultado totalmente falso en contra de nosotros”, añadió Nasralla.

Redacción NTN24

