Candidatos opositores por el estado Carabobo y Lara reconocieron la victoria oficialista

Dos candidatos opositores que perdieron en las elecciones a gobernadores en Venezuela reconocieron en las últimas horas su derrota ante aspirantes oficialistas, apartándose así del discurso de la alianza a la que pertenecen, que denuncia irregularidades y rechaza las cifras oficiales.

"Aunque seguramente el señor Rafael Lacava está esperando que yo desconozca los resultados y que desconozca su nombramiento como gobernador, yo no voy a caer en su trampa", dijo hoy en una rueda de prensa el candidato opositor a la gobernación del estado Carabobo (litoral central), Alejandro Feo La Cruz.

"Usted ahora es el gobernador", dijo antes de exigirle que cumpliera lo que se comprometió a hacer ante los electores. "Si no lo cumples recuerda que nos vamos a ver las caras en muy poco tiempo otra vez", señaló.

La declaración de Feo La Cruz se produjo horas después de que el también candidato de la coalición de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henri Falcón -que concurría en el estado Lara (occidente)-, aceptara su derrota en una serie de mensajes en Twitter.

Tanto Feo La Cruz como Falcón insistieron, sin embargo, en denunciar las numerosas "acciones tramposas" con que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría socavado el voto opositor durante todo el proceso de las regionales, que se celebraron con casi un año de retraso de la fecha que marcaba la ley.

Mientras tanto, los candidatos de la oposición a gobernar los estados de Vargas (litoral) y Delta Amacuro, José Manuel Olivares y Larissa González, anunciaron este lunes que impugnarán sus respectivas derrotas ante la justicia.

La MUD ha denunciado múltiples trampas por parte del CNE -entre las que destaca la reubicación a última hora de más de medio millón de electores de zonas tradicionalmente opositoras-, aunque por el momento no ha aportado pruebas de que el número de sufragios expresados haya sido manipulado.

Según los resultados del CNE, el chavismo gobernante se hizo con 17 de las 23 gobernaciones, mientras que la oposición consiguió la victoria en cinco estados. Los resultados en la entidad regional restante, Bolívar, todavía no han sido anunciados debido supuestamente al estrecho margen de votos entre aspirantes.

Los gobernadores electos debían ser juramentados ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, pero la ceremonia ha sido pospuesta para este miércoles.

La oposición no reconoce a este suprapoder instaurado por el oficialismo entre un amplio rechazo internacional, y la dirección de la MUD ha asegurado que sus gobernadores no se someterán a la Constituyente, pese a que el presidente Nicolás Maduro ha prometido la destitución de quienes no lo hagan.

Sin embargo, Antonio Ecarri Bolívar, vicepresidente de Acción Democrática (AD), partido de la MUD que ha ganado cuatro de las cinco gobernaciones, afirmó hoy que se está estudiando la posibilidad de juramentarse ante la Constituyente para no dejar sin representación a los votantes que apostaron por ellos.

