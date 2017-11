¿Cansado? Daddy Yankee no asistió a los Grammy Latino porque no quería interpretar ‘Despacito’

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee decidió no asistir a la ceremonia de los Grammy Latino en Las Vegas porque no quería interpretar ‘Despacito’, el éxito que grabó con Luis Fonsi y premiado como mejor canción y grabación del año.

“Las canciones tienen su momento y hay que evolucionar. Eso no quiere decir que vamos a dejar de cantarlas, pero una canción como esta tiene que evolucionar, y en mi caso, es lo que pienso”, aseguró Daddy Yankee al diario puertorriqueño El Nuevo Día.

El cantante puertorriqueño, quien estuvo en Las Vegas esta semana, agregó que “hubiera querido que mi presentación girara hacia algo nuevo y al no ponernos de acuerdo, decidí pasar la página esta vez”.

“Nunca dejaré de cantarla, pero tiene su momento y a mí no me gusta drenar al público, no me gusta”, concluyó Daddy Yankee.

Redacción NTN24

