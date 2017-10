Cantando ‘The Climb’, Miley Cyrus rindió homenaje a víctimas del tiroteo en Las Vegas

En medio de las condenas, no solo de líderes mundiales, sino de personas en la industria del entretenimiento al tiroteo perpetrado en la noche del domingo en Las Vegas, la cantante estadounidense Miley Cyrus rindió en la noche del lunes un homenaje a los muertos, heridos y afectados por esta tragedia.

Cyrus, quien esta semana se está presentando en el programa de Jimmy Fallon, dijo en su cuenta de Twitter “en honor de las vidas perdidas, heridos y afectados por trágico tiroteo en Las Vegas, Jimmy Fallon dedicamos este show a no solo a lamentar este evento horrible evento, sino a usar esta plataforma para fomentar la unidad, la paz y la esperanza”.

“Por eso, empezamos esta semana con una canción que no he presentado en años… The Climb. Estas palabras significan más ahora para mí que nunca, “keep the faith” (mantengan la fe), ¡enviando amor a todos!”, añadió la artista.

Además, la cantante cantó en compañía del actor de comedia Adam Sandler un cover de ‘No Freedom’, de Dido.

Cyrus fue presentada por Fallon, quien dijo que frente a tragedias como esta es necesario recordar que aún existe lo bueno en este mundo, “estamos aquí para entretenerlos esta noche y eso haremos. Señoras y señores, con una pequeña ayuda de Adam Sandler, aquí está, Miley Cyrus”.

Redacción NTN24

