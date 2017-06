Capital University de Ohio, EE. UU., reporta la presencia de hombres armados cerca del recinto académico

Capital University de Ohio, EE. UU., reporta a través de su cuenta en Twitter la presencia presencia de hombres armados cerca del recinto académico.

La universidad pide evitar la zona hasta no se normalice la situación. El instituto informó que se trata de dos hombres afroamericanos, uno de ellos lleva una gorra roja.

CapAlert: Update on reported ACTIVE SHOOTER. Suspect(s) reportedly left area. Immediate threat is over. Avoid area and be alert.