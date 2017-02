Capriles asegura que detrás de los Claps hay “rosca y chantaje”

El Gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles advirtió que detrás de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se encuentra una rosca y chantaje promovido por el gobierno nacional.

“Detrás de los Clap hay otra rosca y chantaje. Según Freddy Bernal, en 2016 se distribuyeron bolsas de comida a un millón 945 mil familias de 644 parroquias de todo el país. El gobierno anunció que para 2017 van a atender a 6 millones de venezolanos, pues eso es una gran mentira. ¿Se les olvida que somos 30 millones de venezolanos?”, cuestionó Capriles.

El dirigente opositor advirtió además que el censo del Carnet de la Patria no es otra cosa que “un mecanismo de chantaje al pueblo”.

“El carnet de la patria es un vulgar censo de Maduro y del Psuv. Aquí alguien se está llenando los bolsillos con ese negocio. Carnetizar en la actualidad cuesta una fortuna”, puntualizó Henrique Capriles.

El dirigente opositor le pidió a los venezolanos mantenerse firmes y no dejarse chantajear, “a ustedes les digo que no se dejen chantajear, no sigan creyendo en las mentiras de este gobierno. Si no derrotamos la mentira y nos seguimos dejando chantajear, no vamos a lograr ser libres”, advirtió.

Capriles destacó que durante el gobierno de Nicolás Maduro no se han edificado las bases que permitan al país salir de la crisis.

