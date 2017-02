Capriles dice que nunca firmó con Odebrecht y pide investigar a chavismo

El gobernador de Miranda y dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, aseguró este miércoles que nunca, en su desempeño como funcionario público, firmó contratos con Odebrecht y pidió que se investiguen a dirigentes chavistas tras señalar a Diosdado Cabello.



"La gobernación que yo dirijo, mientras yo he sido gobernador del estado bolivariano de Miranda, jamás en mi trayectoria como servidor público, alcalde y gobernador, nunca he firmado un contrato con la empresa Odebrecht", dijo Capriles en una rueda de prensa con medios internacionales.



Reiteró que "no hay un solo contrato" que lleve su firma, ni cuando fue alcalde del municipio caraqueño de Baruta (2000-2008) ni como gobernador de Miranda, cargo en el que se desempeña desde 2008.



Capriles ofreció estas declaraciones para hacer frente a las amenazas del jefe de Estado, Nicolás Maduro, cuando señaló que "un gobernador recibió dinero de Odebrecht y va a ir preso".



Relacionado: Maduro asegura que un gobernador venezolano podría ir preso por “recibir dinero ilegal” de Odebrech



El líder opositor dijo que tenía previsto viajar a Colombia pero cambió de idea tras conocer de "esta acusación muy grave" que señaló, no va a dejar pasar pues, asegura, el Gobierno quiere desviar la atención del caso Odebrecht.



"Yo pongo a la disposición de la Fiscalía, de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) todos los archivos" que tienen que ver con su gestión como funcionario y agregó que la Gobernación de Miranda tuvo relación con Odebrecht, "mientras Diosdado Cabello era el gobernador del estado" (2004-2008).



Aseguró que "la mayoría de las obras inconclusas" que realizó Odebrecht están en Miranda por contratos establecidos cuando Cabello era gobernador y mencionó las obras "Metrocable de Mariches, Metro Caracas- Guatire, Cabletren Bolivariano, Metro Los Teques, Línea 5 del Metro de Caracas, por citar algunos".



"Si quieren saber sobre Odebrecht en Miranda busquen al señor Diosdado Cabello, yo me pongo a la orden para cualquier información que requiera de los archivos de la Gobernación pero no voy a ser yo el chivo expiatorio ahorita", dijo.



Además: Tribunal venezolano ordena bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias de Odebrecht



También apuntó que a "más de la mitad del gabinete de Nicolás Maduro le salpica el escándalo" de la empresa brasileña Odebrecht.



"¿Por qué el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) detuvo más de 10 horas a 4 periodistas el sábado pasado, dos venezolanos y dos brasileños que fueron a investigar sobre el caso Odebrecht?", se preguntó al reprobar este hecho.



Lea también: Gobierno de Brasil confirma liberación y expulsión de dos periodistas brasileños que investigaban obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela



Exhortó al jefe de Estado a "materializar" su "amenaza" y a que se inicie una investigación sobre el caso.



"Aquí estamos para hacerle frente y retarlos a ellos, vamos a abrir la investigación, que se abra el caso, queremos que se investigue hasta el último dólar que se le pagó a la empresa Odebrecht, todos los contratos firmados, quienes lo firmaron, quienes fueron los funcionarios que recibieron sobornos", afirmó.



Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve