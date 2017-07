Capriles: Hoy los venezolanos estamos dando ejemplo, con la convicción de que podemos encontrar una solución

El gobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski luego de participar en el proceso de consulta popular de este domingo 16 de julio, manifestó que los venezolanos que han acudido masivamente a los puntos soberanos están dando ejemplo con la convicción de que el país puede encontrar una solución a través de la vía electoral.

"Hoy los venezolanos estamos dando ejemplo, cada venezolano que ha acudido a un punto soberano, acude con la firme convicción de que este país puede encontrar una solución y que la solución pasa por un proceso electoral", remarcó.

Capriles indicó que la jornada que llevan adelante los venezolanos echa por tierra las mentiras del Consejo Nacional Electoral sobre la tecnología. "Hoy hemos demostrado que esa tecnología y tanto dinero invertido, hoy esas mentiras se caen".

Acotó que no adelantarán cifras hasta el cierre del proceso para no generar triunfalismo, "no es una competencia entre el si y el no. Hoy el reto que nosotros nos pusimos, estamos sacándonos la espina del referéndum que nos arrebataron el año pasado".

"La clave de la consulta es que queremos ratificar que en el país haya democracia y que los venezolanos estamos mayoritariamente contra el fraude constituyente", puntualizó.

Henrique Capriles precisó que "hoy es clave la participación, mientras más participación haya mejor para el proceso".

Adelantó que ante la alta participación de los venezolanos posiblemente se extenderá el horario de votación. "Creo que nos vamos a extender más allá de las cuatro de la tarde, las largas colas no es porque el proceso sea lento, sino por la cantidad de personas que están asistiendo. El que tenga ojos que vea".

Recomendó a los asesores del presidente Nicolás Maduro hacerle entender la realidad de lo que hoy ocurre en el país. "Le recomendaría a esa persona que lo asesora que vea lo que está pasando y si tiene algo de sensatez, si no quiere terminar en el basurero político del país, lo que debería pasar en las próximas horas sería cancelar el fraude constituyente y se reestablezca el orden constitucional en el país".