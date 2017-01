Capriles informa que la Contraloría General de la República lo multó por responsabilidad administrativa

El gobernador de Miranda y líder de la oposición, Henrique Capriles, informó que la Contraloría General de la República lo multó por responsabilidad administrativa por los cinco casos que investiga actualmente ese organismo.

"Multados por responsabilidad administrativa, ahora tenemos un recurso de reconsideración ante la Contraloría, hay unos lapsos", dijo en rueda de prensa.



Reiteró:"Si cometimos alguna irregularidad, mándenme a la fiscalía, a los tribunales penales".

Asimismo, desmintió al contralor Manuel Galindo y afirmó que la audiencia de este jueves fue oral, pero no pública.

"Manuel Escauricia Sánchez (un supuesto funcionario) le dijo al doctor Chavero (abogado de Capriles) que nadie iba a entrar porque era una audiencia privada y los únicos que tenían acceso eran los investigados y los imputados. Cuando me dicen que no es una audiencia pública, les dije a mis abogados no voy a ir a esa audiencia chimba, donde van a echar cuentos que algo que no ocurrió", sostuvo en rueda de prensa.

Por otra parte, el mandatario condenó la persecución del gobierno de Nicolás Maduro contra la dirigencia opositora. Dijo que se trata de una nueva arremetida contra quienes no quieren negociar con el Eejcutivo.

