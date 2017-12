Capriles rechazó destrucción de la economía venezolana y recordó que el país fue la la cuarta economía en 1950

El dirigente opositor Henrique Capriles Radonski criticó los pésimos resultados económicos registrados en el país a lo largo de los últimos años, sobre todo en los últimos 18 años a causa de un modelo económico que arrasó con la producción nacional.

Capriles citó una investigación del Foro Económico Mundial en la que advierten que en la década de los años 50, el siglo pasado, Venezuela llegó a ocupar el cuarto puesto de la economía mundial, no sólo por su riqueza petrolera, sino por su capacidad industrial y de producción de bienes y servicios.

En ese año, Venezuela se mantuvo por encima de economías influyentes como Canadá, Japón, Brasil y la que es hoy, una de las mayores economías del mundo China.

Henrique Capriles destacó que en 1950 Venezuela se ubicó por encima de China, con un resultado 12 veces mayor al de la economía China. "Destruyeron nuestra Venezuela pero si podemos recuperarla! Requiere por supuesto de un cambio político y del concurso, trabajo y esfuerzo de todos los venezolanos! ", sentenció.

El ex gobernador de Miranda hizo un llamado a los venezolanos a no caer en la desesperanza, "no podemos perder la esperanza de tener el país que queremos! Venezuela siempre valdrá la pena!", escribió a través de su cuenta en Instagram.

