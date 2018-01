Capriles responsabilizó a las fiscalizaciones de la Sundde como el detonante de los saqueos en Venezuela

El ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, responsabilizó a las fiscalizaciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) como el principal detonante de los saqueos que han habido en los distintos estados de Venezuela.

“El principal responsable del saqueo a los supermercados, porque no tiene otro nombre, la imposición de descuentos abruptos a los comercios con la supervisión del Sundde. Ellos buscan culpables para justificar los nefastos resultados de sus propios actos”, escribió este domingo Capriles en su artículo semanal.

Precisó que el saqueo no es la solución a la crisis alimentaria que viven los venezolanos porque, a su juicio, la medida agrava la situación.

“Es cierto que el pueblo está desesperado y lo que se está viviendo es hambre, no guarimba. Pero el saqueo no se justifica, es un delito y sólo agravará la situación. Esto ya lo hemos vivido y no podemos permitir que se repita”, dijo.

En este sentido, culpó al régimen de Nicolás Maduro del principal responsable del caos que se vive en el país y precisó que “está jugando a una exposición social”

“Buscar un estallido es una locura y hay que evitarlo a toda costa. Si es a eso lo que busca Maduro, hay que trancarle el juego”, agregó.

Desde diciembre de 2017 hasta lo que va de enero de 2018, los comercios han sido víctimas de múltiples saqueos en los distintos estados del país, terminando en detenciones, heridos y en algunos casos lamentables en muertes.

En al menos dos semanas, siete personas han muerto. De esa cifra, cuatro ocurrió en el estado Mérida, donde 16 personas también resultaron heridas.

Redacción NTN24 Venezuela

