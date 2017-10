Capriles se dirige al país tras el revés electoral: La culpa fue del sistema, movieron 122 mil votos nuestros

El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, habló hoy al país tras el revés en los comicios del pasado domingo cuando fueron electos los gobernadores del país. Dijo que hasta las 7 de la noche del domingo 15 de octubre todas las proyecciones indicaban que la victoria era de la oposición venezolana.

"Nunca antes había pasado que 48 horas antes del proceso los electores eran reubicados", sentenció.

"Los mirandinos nos preguntamos qué pasó? la culpa fue del sistema no de la abstención, cuidado, porque yo veo unas declaraciones donde dicen que la gente no votó, ya va, vamos a ver qué significa la abstención, hay gente que no vota porque no quiere votar, no se siente motivado, porque dice que no cree en el sistema, es una opción a la que yo le digo que es mejor luchar pero esa es su decisión, otro que no participa porque no le gusta el candidato y el que fue a la elección y se encontró con una tropelía", dijo el exgobernador.



Otra causa de la no participación en los comicios del domingo se los atribuye a "la hemorragia de venezolanos que se van al exterior, y ese voto es nuestros, cuántos electores hemos perdido de la clase media y la clase baja. Ninguna encuesta puede anticipar eso".



Maryorin Méndez / NTN24 Venezuela