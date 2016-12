Capriles: Venezuela se puede recuperar, pero eso solo es posible con el esfuerzo de todos los venezolanos

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, envió en su mensaje de fin de año palabras de esperanza para los venezolanos: "Venezuela se puede recuperar, tenemos cuantiosos recursos naturales y humanos, pero eso solo será posible con el esfuerzo y trabajo de todos nosotros los venezolanos, nos hace falta respetarnos, tolerarnos, sacar a flote lo que somos, gente buena y solidaria, querer más a esta tierra de gracia donde nacimos y donde queremos pasar hasta nuestros últimos días de la vida".

"Termina un año muy duro para nosotros los venezolanos! Un año triste, ha sido el peor en toda nuestra historia! El año de mayor pobreza, escasez, inflación, violencia, violación de todos los derechos humanos. Todo por un grupo que prefiere a costa de lo que sea mantenerse en el poder con sus privilegios sin importarle que la gente pase hambre o viva tantas penurias. Yo llevo a Venezuela en mi corazón, como sé la llevan millones de venezolanos, me duele mi país, me duele mi gente, como quisiera tener una varita mágica y poder solucionar todo, pero eso sólo existe en los cuentos", escribió en Instagram.

"Yo estoy obligado a seguir, a mantener la esperanza, a seguir siendo optimista, a seguir dando todo por una vocación de vida, no elegimos vivir en este tiempo, nos tocó ¡y algo bueno al final tiene que haber reservado para nosotros los venezolanos! Pido a Dios que no se olvide de este gran país, que ya es hora que reine la felicidad y la prosperidad en nuestra gente, que ya es hora de que los venezolanos sintamos que el futuro nos pertenece. A la gente que siempre me desea el mal, pido por ustedes también, pido porque Dios entre en sus corazones y dediquen su energía a ayudar a sacar este país adelante, en esta hora difícil todos los aportes son necesarios. Que este nuevo año en unión de sus seres queridos (como extraño en estas horas a la familia que está lejos) traiga salud, alegría y bendiciones que hagan sus sueños realidad. Se les quiere, se les aprecia y se les respeta, de un venezolano que siempre dirá con orgullo, ¡yo soy venezolano! ¡Bienvenido 2017! Feliz año amada Venezuela", finalizó.

Redacción NTN24 Venezuela

