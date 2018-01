Henrique Capriles pidió a los venezolanos no resignarse y luchar por la rescate del derecho al voto

El dirigente nacional Henrique Capriles lamentó este lunes la cadena nacional que no permitió que su programa radial pudiera estar al aire, y junto al diputado José Guerra evaluaron la situación de crisis que afecta a los venezolanos. El ex gobernador de Miranda pidió a los venezolanos no resignarse y luchar por el rescate del voto en el país.

Capriles hizo un llamado a los venezolanos a no dejarse derrotar. "Eso es lo que quiere, eso es lo que promueve Nicolás Maduro que usted, que el pueblo se resigne. Nosotros tenemos que luchar para rescatar el derecho de los venezolanos a elegir y escoger con libertad. Si nos resignamos, allí si le digo que no lograremos el cambio".

El ex gobernador de Miranda reclamó la necesidad de iniciar la organización de un proceso de primarias para la elección del candidato unitario de la Alternativa Democrática. "No podemos esperar, eso es para ya, es importante la realización de un proceso de primarias, no lo digo yo porque sea candidato, yo no estoy corriendo en esa carrera".

El economista y diputado a la Asamblea Nacional José Guerra indicó que durante la jornada de este lunes presentaron los resultados de la inflación para el cierre del año 2017 que se ubicó en 2.616 %.

Acotó que el gobierno venezolano abandonó a los venezolanos y precisó que la política cambiaria del gobierno es la generadora de la pobreza en el país. Puntualizó que "si este ritmo inflacionario se mantiene la inflación pudiese superar el 10 % en el 2018".

A juicio de Guerra el gobierno al dejar de subastar dólares a través del Dicom "tiró la economía manos del mercado negro, porque no había dólares nacionales en el mercado".

El también profesor universitario indicó que desde la bancada de la Alternativa Democrática están adelantando una serie de medidas y propuestas para salir de la crisis económica que sufren los venezolanos.

La primera de estas medidas debe ser la eliminación del control de cambio y el establecimiento de una sóla tasa fijada por el mercado, la segunda medida es detener la impresión de dinero por parte del BCV, la tercera medida es desarrollar un verdadero refinanciamiento de la deuda externa y en cuarto lugar solicitar la ayuda internacional para el relanzamiendo de la economía.

Redacción NTN24 Venezuela

