Cardenal Urosa pide al gobierno “respetar los actos religiosos y no provocar violencia ni fuera, ni dentro de los templos”

El Arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, exigió al Gobierno de Venezuela y a sus grupos afines, respetar los actos religiosos de la Semana Santa y no provocar violencia dentro ni fuera de los templos, como sucedió el año pasado.

“El Gobierno y sus afectos deben respetar los actos religiosos y no provocar violencia ni fuera ni dentro de los templos. Yo como Arzobispo de Caracas exijo a las autoridades: Presidente de la República, Ministro del Interior, jefes militares y policiales, que se impida cualquier acto de violencia o alteración del orden, o agresiones a personalidades fuera o dentro de los templos”, indicó.

En una entrevista difundida por la oficina de prensa del Arzobispado de Caracas, el Purpurado recordó que el año pasado “grupos afectos al oficialismo” realizaron “actos de violencia fuera de las Iglesias e incluso dentro de ellas”, como el 12 de abril de 2017, cuando intentaron agredir al Cardenal Urosa durante la Misa del Nazareno, en la Basílica de Santa Teresa.

Asimismo, recordó el ataque que los colectivos chavistas realizaron el 16 de julio del 2017 afuera de la iglesia de El Carmen de Caita, “hubo allí un ataque criminal que dejó un saldo de una señora muerta y tres o cuatro heridas. Eso es totalmente inaceptable. Y esos asesinos no han sido detenidos”, denunció.

El Arzobispo aclaró que “nosotros no politizamos los actos religiosos. Las consideraciones sobre la dura realidad del sufrimiento de los venezolanos, especialmente de los más pobres, no es politizar un acto religioso”.

Asimismo, afirmó que “desde hace muchos años yo he indicado a los sacerdotes en Caracas que en las homilías no se toque el tema partidista. Que no se ataque al Gobierno en los actos religiosos. Eso no nos toca a nosotros en los actos de culto”.

El Cardenal aprovechó la oportunidad para invitar a los feligreses a participar con fe y devoción en las actividades programadas para esta Semana Santa.

Prensa del Arzobispado de Caracas

