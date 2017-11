Cards Against Humanity: la empresa que complica los planes de Donald Trump y su muro fronterizo

La empresa estadounidense reconocida por comercializar el popular juego de cartas Cards Against Humanity (Cartas Contra la Humanidad), publicó un video asegurando que compró un terreno en la frontera de México con Estados Unidos con el objetivo de impedir que el presidente Donald Trump lleve a cabo la construcción del muro.

Cumpliendo con la tradición de tener en las fiestas de fin de año una “gran travesura”, la empresa compró el terreno fronterizo y contrató los servicios de un bufete de abogados especializado para hacer el proceso de expropiación lo "más lento y costoso posible", según explicó en su página web.

Esto hace parte de la campaña "para salvar a los Estados Unidos" en la que por US$15 unos 150,000 participantes recibirían seis regalos sorpresa durante las próximas semanas, "nos das 15 dólares y te enviaremos seis sorpresas que salvan a Estados Unidos directamente a tu puerta”, lo cual resultó ser un éxito pues ya muestra un cartel de "agotado". "Será divertido, será raro y si votaste por Trump tendrás que aguantarte".

El anuncio se hizo viral en Internet con más de 1 millón de visitas, haciendo uso de la burla y humor negro en el que la compañía de juegos de cartas aseguró que Trump es un "prospero golem, leyenda hebrea de una masa sin forma con la cual se puede crear un hombre artificial, que teme a los mexicanos".

"Les teme tanto que quiere construir un muro fronterizo de 20.000 millones de dólares que todos saben que no logrará nada", aseguró sobre la promesa electoral de Trump.

Esta no es la primera vez que el grupo tiene al presidente en la mira, pues en 2016 su cofundador Max Temkin pagó por anuncios escritos en árabe en diferentes ciudades que decían: "Donald Trump no puede leer esto, pero de todas formas tiene miedo".

En festividades anteriores vendieron “nada” por 5 dólares y recibieron pedidos por 70.000 dólares, también, en 2016 recibieron cerca de 100.000 dólares para hacer un gran agujero en el suelo.

The government is being run by a toilet. We have no choice... we are going to save America and attempt to keep our brand relevant in 2017



Join in and for $15 we’ll send you six America-saving surprises this December: https://t.co/o1BFmokO9W