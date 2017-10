Cáritas Venezuela advierte que alrededor de 300mil niños podrían morir de desnutrición

Cáritas Venezuela declaró “emergencia humanitaria” en el país debido al agravamiento de la salud y el incremento de las epidemias que antes estaban desaparecidas y que resurgieron luego de 60 años controladas, eso dijo la representante de la organización social de la iglesia católica, Susana Rafalli, a medios internacionales.

Rafalli indicó que semanalmente mueren entre cinco y seis niños por desnutrición, creciendo la mortalidad infantil un 25 % cada año.

“La desnutrición infantil grave ha llegado al 15% en el mes de agosto pasado, por lo que declaramos la emergencia humanitaria. Y el 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento. Este daño tanto físico como mental les acompañará toda su vida, es irreversible. Están condenados a ser retardados”, explicó Rafalli, mientras resaltó que 280.000 niños pueden morirse por desnutrición.

VEA TAMBIÉN: Cáritas Venezuela denunció que 11 % de los niños en el país están desnutridos

Por su parte, el médico infectólogo, Julio Castro, quien se encargó de las encuestas nacionales en los hospitales resaltó durante su intervención que "unos 4,5 millones de venezolanos comen una vez al día y a veces cada dos días. El 80% de los 30 millones de habitantes solo come dos veces al día. La cantidad y calidad de los alimentos ha bajado debido a la crónica escasez de los productos y la inflación”.

Castro señaló que la mortalidad materna entre los años 2006 y 2016 presentó un incremento interanual del 10 % pero en el último año se incrementó un 65 %, debido a la falta de medicinas y atención médica.

El doctor aseguró que en Venezuela el déficit de medicamentos básicos como las vacunas, antibióticos, anxiolíticos, antivirales supera el 98 %. Y el 63 % de los hospitales públicos no tiene agua potable, el 51 % no tiene camas para operaciones, el 64 % no tiene fórmulas lácteas para los bebés, y el 71 % de los hospitales se encuentran cerrados por falta de materiales.

Cáritas Venezuela atiende a la población más vulnerable de cuatro estados en el país: Distrito Capital (Caracas), Vargas, Miranda y Zulia, cuyo déficit nutricional es de 70 %, de esa cifra, el 8 % de los niños presenta una desnutrición grave.

REVISE: ONG Cáritas lusa pide a autoridades ayudar a los portugueses en Venezuela

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve