Carlos Ocariz reitera que la oposición no acepta el documento entregado por los mediadiores del diálogo y que no lo firmarán

El alcalde del municipio Sucre del Distrito Capital y vocero de la oposición en la mesa de diálogo, Carlos Ocariz, afirmó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no firmará ni aceptará los puntos propuestos por los mediadores en el documento entregado la semana pasada.

"Para nosotros son inaceptables los términos del documento. En esos términos que está planteado por supuesto que no estamos de acuerdo, no lo aceptamos, y no lo firmaremos nunca", puntualizó.

"Es importante que la decisión que tome la oposición tiene que ser unitaria y por eso lo está discutiendo", afirmó Ocariz, al recordar que la MUD emitirá un pronunciamiento definitivo en los próximos días.

Redacción NTN24 Venezuela

