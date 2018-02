Carolina Herrera dejará la dirección creativa de su marca de modas

La diseñadora venezolana Carolina Herrera dejará la dirección creativa de su propia marca, 37 años después de haber creado el emporio.

Al final de su último desfile, el próximo lunes en el MoMA, dentro de la Semana de la Moda de Nueva York, la diseñadora de 79 años cederá la dirección creativa al estadounidense Wes Gordon, de 31 años, que trabaja en la casa como consultor desde hace casi un año.

Pero si bien se despide de las pasarelas, Herrera aseguró en una entrevista con The New York Times que no se trata de su retiro. En su lugar, se convertirá en una embajadora de la moda para su marca.

"Espero continuar representando esta casa y nuestros proyectos en todo el mundo", dijo el viernes en un comunicado. "Estoy muy contenta de que Wes ahora sea parte de la Casa Herrera, es el indicado en este puesto para seguir construyendo sobre este gran momento nuestro".

Gordon, un joven diseñador del sur de Estados Unidos, creó su propia marca al terminar la prestigiosa escuela londinense Central St. Martins en 2009, pero la dejó temporalmente inactiva el año pasado cuando se unió a Carolina Herrera.

