Casa Blanca respalda a Donald Trump y dice que no hay grabaciones entre el presidente y James Comey

En una carta de dos párrafos, el asesor para asuntos legales del presidente Donald Trump, Marc Short, hizo referencia a los tuits hechos por el mandatario y aseguró este jueves que él no hizo, y no tiene, "ningún tipo de grabaciones" de sus conversaciones con el exdirector del FBI, James Comey.

"En respuesta a la solicitud del comité, les referimos a la declaración del presidente Trump este 22 de junio de 2017 sobre este asunto", escribió Short en un documento dirigido a los líderes del comité, el congresista republicano Mike Conaway y el demócrata Adam Schiff.

El comité había dado plazo hasta este viernes a la Casa Blanca para entregarle cualquier registro o grabación que pudiera existir sobre las comunicaciones entre Trump y Comey, que estaba a cargo de la investigación del FBI sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y fue despedido por el mandatario en mayo, reseñó EFE.

El enunciado se complementa con la reproducción de los trinos realizados por Trump.

With all of the recently reported electronic surveillance, intercepts, unmasking and illegal leaking of information, I have no idea...

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.