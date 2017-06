¡Celebración por lo alto! ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ cumple 20 años

El 26 de junio de 1997 salió a la venta el primer libro de la exitosa saga Harry Potter, se trata de ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ de la editorial Bloomsbury, la primera de siete entregas creadas por la aclamada escritora británica J.K. Rowling.

Según reseña la agencia EFE, la autora, nacida en 1965 en el suroeste de Inglaterra, era una madre soltera y divorciada que antes de alcanzar la fama necesitaba de las ayudas sociales para salir adelante.

Sin embargo, actualmente es la escritora con más ingresos del mundo, según la revista Forbes, y la tercera en la lista de celebridades, por delante de famosos como Drake o Cristiano Ronaldo.

A través de su cuenta de Twitter, Rowling envió un emotivo mensaje a los fanáticos de la saga.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20