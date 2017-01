Celine Dion realizará una canción para la nueva versión de ‘La Bella y la Bestia’

Luego de realizar la canción principal de la versión animada de ‘La Bella y la Bestia’ en 1991, la cantante canadiense, Celine Dion, reveló este jueves que está trabajando en un nuevo sencillo que será incluido en la banda sonora del remake del clásico de Disney, que será estrenado el próximo 10 de marzo.

“Estoy encantada de anunciar que voy a estar cantando ‘How Does A Moment Last Forever’ de la película La Bella y la Bestia de Disney”, publicó la artista de 48 años en su cuenta de Twitter, acompañado de un poster oficial de la cinta en el que se ve a la británica Emma Watson.

El sencillo es una balada americana con una letra cargada de sentimiento que según se conoció, sonará en varios pasajes de la película que es protagonizada por Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens, Kevin Kline, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson y Josh Gad.

I'm thrilled to announce that I'll be performing a new song,"How Does A Moment Last Forever" for Disney's Beauty and the Beast. - Céline 🌹 pic.twitter.com/5H7vnGPs5W