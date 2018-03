Certifican en el Estado Bolívar la cuarta mina de oro más grande del mundo

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, notificó la existencia en el estado Bolívar de una reserva de oro y cobre equivalente a 173.300 millones de Euros.

La empresa estadounidense Gold Reserve certificó que la mina, de tan solo seis kilómetros, es una de las más grande del mundo.

"Esta empresa acaba de certificar, no son inferencias, no son ideas, no son proyectos; se certifica una pequeña área de seis kilómetros en el Arco Minero en la que se encuentra allí la cuarta mina de oro más grande del mundo entero".

La mina Yacimiento del proyecto Siembra Minera tiene 1.480 toneladas del mineral aurífero que se traducen en 54.300 millones de euros.

Además, refirió que en la mina también se certificó una reserva de 2,5 millones de toneladas de cobre por el orden de los 119.000 millones de euros que, sumado a las de oro, totalizan 173.000 millones.

En torno a las ganancias, Rodríguez detalló que Venezuela obtendrá el 55% de la producción de la mina, mientras que Gold Reserve se reservará el 45% restante.

Redacción NTN24 Venezuela- AVN

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve