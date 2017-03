César Baena responde a los críticos de Adrián Solano: "El que se burle de Adrián se está burlando de Venezuela"

El competidor y entrenador de esquí nórdico, César Baena, respondió a la ola de críticas que se hicieron virales en redes sociales tras la actuación de Adrián Solano en el campeonato mundial de esquí en Lahti, Finlandia.

"Adrián Solano tenía que entrenar más, sí, pero es que no teníamos los recursos", afirmó y sostuvo que "El que se burle de Adrián se está burlando de Venezuela. Adrián hizo un papel como un soldado de la patria".

Declaró que continuará haciendo entrenamientos de esquí sobre ruedas. "Es un trabajo que estoy haciendo con muchos jóvenes en Venezuela. En la isla de Margarita tengo una escuelita. Vamos con fuerza", detalló.

"Me importa muy poco lo que piense la gente. esté claro lo que quiero y sé adónde quiero llevar a Venezuela. Estamos dando la batalla entre 126 postulaciones de cancidatos para la comisión de atletas de la Federación Internacional de Esquí", enfatizó.

Hizo fuertes críticas al Ministerio de Deporte de Venezuela: "La Federación sabe quién soy, sabe mi trabajo y a pesar de que estos bandidos hacen lo que les da la gana y se burlan de uno. Enfrente del presidente (Nicolás Maduro) dicen sí, te vamos a poyar y después aquí hasta latas he tenido que recoger porque a esta gente no le importa nada"

"El gobierno no nos ha dado el apoyo que hemos requerido. A pesar de que apoye las políticas sociales, no estoy de acuerdo con que nos abandonen de esa manera. Le digo directamente al presidente Nicolas Maduro, se lo están burlando en el deporte porque los recursos no están llegando", finalizó.

