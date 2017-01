Chavistas protestan contra arzobispo de Barquisimeto por decir que "la mayoría del pueblo no cree en el comunismo fracasado"

Un grupo de chavistas se apostaron este martes a la entrada de la residencia del arzobispo de Barquisimeto, monseñor Antonio López Castillo, contra quien lanzaron insultos tras el cendido diuscurso que dio el sacerdote durante la misa de la Divina Pastora este 14 de enero.

En la eucaristía, López Castillo afirmó: “Yo como Pastor siento un dolor muy grande porque ustedes no tienen comida ni medicina, porque se mueren niños y ancianos por falta de medicamentos…la mayoría de nuestro pueblo no creemos en el comunismo socialista fracasado que ha llevado al país a la miseria…yo no callaré jamás, hablaré siempre por el bien común del pueblo. Debemos respetar la Constitución para que no sea parcializada como muchas veces se hace”.

Por esa razón, los oficialistas protestaron con pancartas, manifestando su apoyo al gobierno e insultando al monseñor. Como consecuencia del ataque verbal, el gobernador de Lara, Henri Falcón, ordenó reforzar la seguridad en la residencia del arzobispo, publicó El Impulso.

Este mismo martes en la tarde, el presidente Nicolás Maduro también atacó al arzobispo, diciendo: "Hubo una expresión de odio… quienes siendo diablos se disfrazan de sotana… todo el que se mete con nosotros se seca, le llegará la justicia divina, porque son unos diablos.. somos el pueblo de la Divina Pastora que camina junto al pueblo de Cristo… que Dios se encargue de ellos”.

